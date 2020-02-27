Underclassmen carry underdog Machias to state game

BANGOR, MAINE (WABI) - STATE BASKETBALL SCHEDULE
FRIDAY
CLASS B STATE GAMES AT BANGOR
GIRLS
HERMON VS WELLS 7 PM
BOYS
CARIBOU VS MARANACOOK 8:45 PM
SATURDAY
CLASS D STATE GAMES AT AUGUSTA
GIRLS
GREENVILLE VS SOUTHERN AROOSTOOK 1 PM
BOYS
FOREST HILLS VS MACHIAS 2:45 PM
CLASS C STATE GAMES AT AUGUSTA
GIRLS
WINTHROP VS CENTRAL AROOSTOOK 7 PM
BOYS
WINTHROP VS DEXTER 8:45 PM
CLASS A STATE GAMES AT PORTLAND
GIRLS
HAMPDEN VS MARSHWOOD 1 PM
BOYS
HAMPDEN VS YORK 3 PM
CLASS AA STATE GAMES AT PORTLAND
GIRLS
SOUTH PORTLAND VS OXFORD HILLS 7:05 PM
BOYS
EDWARD LITTLE VS THORNTON ACADEMY 9:05 PM