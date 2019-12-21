Starting 5 - 2019 Week 3

BANGOR, MAINE (WABI) - HIGH SCHOOL BASKETBALL
BOYS
Bangor 53, Brewer 47
Medomak Valley 49, Lawrence 34
Mt. Blue 64, Camden Hills 54
Nokomis 57, Gardiner 46
Oceanside 69, Lincoln Academy 52
Richmond 45, Valley 44
Skowhegan 63, Erskine 46
GIRLS
Central 52, Bucksport 46
Gardiner 64, Nokomis 48
Medomak Valley 54, Lawrence 51
Mt. Blue 47, Camden Hills 32
Oceanside 58, Lincoln 36
Penobscot Valley 34, Dexter 30
Piscataquis 48, Searsport 31
Rangeley 64, Vinalhaven 28
Skowhegan 63, Erskine 46
Stearns 77, Penquis Valley 19
Waterville 44, Old Town 42