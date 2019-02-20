Mr and Miss Basketball semifinalists are announced

BANGOR, MAINE (WABI) - MR. MAINE BASKETBALL AWARD SEMI-FINALISTS 2019
MATT FLEMING (BANGOR)
NICK FIORILLO (EDWARD LITTLE)
BEN ONEK (DEERING)
JOHN MARTIN (G-NG)
COOPER WIRKALA (OCEANSIDE)
ANDREW STORY (GREELY)
CAM WOOD (WINTHROP)
ASHLYN ABBOTT (HALL-DALE)
ZACH BROWN (GREELY)
MISS MAINE BASKETBAL AWARD SEMI-FINALISTS 2019
MACKENZIE HOLMES (GORHAM)
ANNA DEWOLFE (GREELY)
FAITH BLETHEN (BOOTHBAY)
BRIANNA JORDAN (G-NG)
KATIE WHITMORE (SO. PORTLAND)
GRACE MARTIN (BIDDEFORD)
MCKENZY OUELLETTE (MASSABESIC)
ANNIE COOKE (SKOWHEGAN)
BAILEY DONOVAN (HAMPDEN)
DELANEY HAINES (DEERING)