MPA announces 2020 football classification with 26 teams in 8-man football

AUGUSTA, MAINE (WABI) - MAINE PRINCIPAL’S ASSOCIATION 2020 HIGH SCHOOL FOOTBALL CLASSIFICATION
CLASS A
Thorton Academy
Lewiston
Bangor
Bonny Eagle
Oxford Hills
Edward Little
Sanford
Scarborough
CLASS B
NORTH
WINDHAM
SKOWHEGAN
MESSALONSKEE
BRUNSWICK
FALMOUTH/GREELY
CONY
BREWER
MT. BLUE
LAWRENCE
SOUTH
DEERING
MASSABESIC
SOUTH PORTLAND
NOBLE
GORHAM
MARSHWOOD
BIDDEFORD
PORTLAND
KENNEBUNK
CLASS C
NORTH
*HAMPDEN
NOKOMIS
MEDOMAK VALLEY
HERMON
BELFAST
OLD TOWN
OCEANSIDE
WINSLOW
MCI
SOUTH
*WESTBROOK
*GARDINER
FRYEBURG
YORK
LEAVITT
CAPE ELIZABETH
WELLS
CLASS D
*FREEPORT
*JOHN BAPST
* POLAND
FOXCROFT
OAK HILL
LISBON/ST. DOM’S
BUCKSPORT
MADISON/CARRABEC
WINTHROP/MONMOUTH/HALL DALE
8-MAN DIVISIONS
LARGE
MT. ARARAT
CAMDEN HILS
GRAY - NEW GLOUCESTER
MORSE
LAKE REGION
MDI
WATERVILLE
YARMOUTH
ELLSWORTH
SPRUCE MOUNTAIN
CHEVERUS
MOUNTAIN VALLEY
SMALL
*WASHINGTON ACADEMY
MT. VIEW
MARANACOOK
MATTANAWCOOK
ORONO
HOULTON
SOCOPEE VALLEY
DEXTER
TRAIP
OLD ORCHARD BEACH
DIRIGO
BOOTHBAY
TELSTAR
STEARNS
*Denotes Granted Classification Waiver