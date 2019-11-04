MPA annouces schedules, changes for regional soccer finals

AUGUSTA, MAINE (WABI) - NORTHERN REGIONAL FINALS
TUESDAY NOVEMBER 5TH
BATH
CLASS A BOYS
LEWISTON VS BRUNSWICK 4 PM
CLASS A GIRLS
CAMDEN VS BANGOR 6:30 PM
HAMPDEN ACADEMY
CLASS C BOYS
GEORGE STEVENS VS MT. VIEW 5 PM
PRESQUE ISLE MIDDLE SCHOOL
CLASS C GIRLS
1-FORT KENT VS 3-HOULTON 5 PM
WEDNESDAY NOVEMBER 6TH
HAMPDEN ACADEMY
CLASS B BOYS
CARIBOU VS MDI 4:00 PM
CLASS B GIRLS
HERMON VS WATERVILLE 6:30 PM
PRESQUE ISLE MIDDLE SCHOOL
CLASS D BOYS
PENOBSCOT VALLEY VS CENTRAL AROOSTOOK 4 PM
CLASS D GIRLS
PENOBSCOT VALLEY VS CENTRAL AROOSTOOK 6:30 PM