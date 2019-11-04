MPA annouces schedules, changes for regional soccer finals

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AUGUSTA, MAINE (WABI) - NORTHERN REGIONAL FINALS
TUESDAY NOVEMBER 5TH
BATH
CLASS A BOYS
LEWISTON VS BRUNSWICK 4 PM

CLASS A GIRLS
CAMDEN VS BANGOR 6:30 PM

HAMPDEN ACADEMY
CLASS C BOYS
GEORGE STEVENS VS MT. VIEW 5 PM

PRESQUE ISLE MIDDLE SCHOOL
CLASS C GIRLS
1-FORT KENT VS 3-HOULTON 5 PM

WEDNESDAY NOVEMBER 6TH
HAMPDEN ACADEMY
CLASS B BOYS
CARIBOU VS MDI 4:00 PM

CLASS B GIRLS
HERMON VS WATERVILLE 6:30 PM

PRESQUE ISLE MIDDLE SCHOOL
CLASS D BOYS
PENOBSCOT VALLEY VS CENTRAL AROOSTOOK 4 PM

CLASS D GIRLS
PENOBSCOT VALLEY VS CENTRAL AROOSTOOK 6:30 PM

 