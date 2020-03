MMBCWA announces year end awards, Hudson earns all-region at Bentley

Maine Men's Basketball Coaches and Writers Association awards

Player of the Year - Jack Casale, Jr., St. Joseph's

Rookie of the Year - Siddiq Canty, Fr., UNE

Defensive Player of the Year - Dean Weiner, Sr., Colby

Coach of the Year - Damien Strahorn, Colby

First Team All-State

Jack Casale, Jr., St. Joseph’s

Sam Jefferson, Sr., Colby

Terion Moss, So., UMF

David Reynolds, Sr., Bowdoin

Jacobe Thomas, So., USM

Second Team All-State

Shyquinn Dix, Jr., UMPI

Matt Hanna, Jr., Colby

Alex Kravchuk, Jr., UNE

Riley Robinson, Sr., UMF

Jeff Spellman, Sr., Bates

Noah Tyson, So., Colby

All-Rookie Team

Stephon Baxter, Bates

Siddiq Canty, UNE

Will King, Colby

Scott Lewis, Husson

Omar Sarr, Bates

All-Defensive Team

Siddiq Canty, Fy., UNE

Nick Gilpin, Sr., Bates

Jack Kane, So., UMF

Noah Tyson, So., Colby

Dean Weiner, Sr., Colby

Final Coaches Poll

Rk. Team Record Pts

1 Colby (10) 24-4 50

2 UMF 22-5 36

3 Bates 12-13 30

4 USM 11-14 13

5 UNE 13-12 10

Receiving votes: UMPI (6),

Bowdoin (2), Husson (2),

Saint