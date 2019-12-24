Hampden wins battle of unbeatens in Boys Class A

OAKLAND, Maine (WABI)- Boys Basketball Scores (12/23)
Hampden 83, Messalonskee 59
Edward Little 56, Bangor 42
Brewer 53, Mt. Blue 49
Camden Hills 66, Nokomis 59
Caribou 98, John Bapst 48
Cony 95, Morse 43
Lawrence 58, Skowhegan 48
MCI 79, Lincoln Academy 40
Medomak Valley 62, Oceanside 44
Washington Academy 67, Calais 38
Winslow 68, Waterville 22
Girls Basketball Scores (12/23)
Bangor 48, Edward Little 34
Brewer 42, Mt. Blue 40, OT
Calais 75, Washington Academy 45
Cony 48, Morse 46
Deer Isle-Stonington 59, Bucksport 39
Dexter 46, Mattanawcook Academy 23
Hampden Academy 52, Messalonskee 30
Hodgdon 55, Van Buren 10
John Bapst 47, Caribou 33
Katahdin 55, Easton 18
Lawrence 58, Skowhegan 48
Lincoln Academy 49, MCI 34
Maranacook 66, Mt. View 37
Narraguagus 93, Jonesport-Beals 25
Nokomis 47, Camden Hills 45
Oceanside 57, Medomak Valley 54
Presque Isle 64, Foxcroft Academy 43
Waterville 40, Winslow 33