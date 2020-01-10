George Hale shares his thoughts on the future of Tom Brady

BANGOR, Maine (WABI) - IT'S ALL OVER.
THE PATRIOTS SEASON WRAPPED UP LAST WEEKEND AND SO THE ANALYZING AND SECOND
GUESSING BEGAN.
AND THAT'S PRETTY NORMAL.
BUT THE STORY THAT HAS DOMINATED EVER SINCE THE LOSSES TO MIAMI AND
TENNESSEE IS A POSSIBLE END OF THE STAY IN NEW ENGLAND OF TOM BRADY.
THINK ABOUT THAT FOR A MOMENT.
EVEN THE QUESTION OF BRADY LEAVING THE PATRIOTS WAS UNHEARD OF AT THE
BEGINNING OF THE SEASON.
THE G.O.A.T. , WHICH BY THE WAY HE DISLIKES TO BE CALLED, WON SIX SUPER BOWLS
WITH THE PATRIOTS.
COUNT THEM. SIX!!
PERHAPS NO OTHER ATHLETE IN NEW ENGLAND HISTORY HAS EVER BEEN SO REVERED.
AND NOW PEOPLE ARE ASKING IF HE IS GOING TO LEAVE.
FIRST OF ALL AT 42 YEARS OLD IT'S OBVIOUS THAT THE END IS CLOSING IN ON THE
TALENTED QUARTERBACK.
HE STILL INSISTS THAT BECAUSE OF HIS TRAINING ROUTINE HE CAN PLAY UNTIL HE'S AT
LEAST 45.
AND HE MAY BE RIGHT.
SO AFTER THE TITANS LOSS TOM TERRIFFIC SAID " IT'S PRETTY UNLIKELY" THAT HE WOULD
RETIRE.
HE THEN ADDED " I HAVE MORE TO PROVE".
BUT HE DIDN'T SAY WHERE.
(MGN)
WITH HIS CONTRACT UP THE RUMOR MILL HAS BEEN GOING AT FULL SPEED IN
NFL CIRCLES.
THE BIG QUESTION IS WILL TOM TEST FREE AGENCY .
HE NEVER HAS BEFORE.
SO LET'S LOOK AT IT.
IT SEEMS LOGICAL THAT HE WOULD STAY RIGHT WHERE HE IS.
THERE IS NOTHING MORE TO PROVE.
IF BILL BELLICHICK WANTS HIM AND BOB KRAFT WRITES THE CHECK IT SHOULD BE
A DONE DEAL.
HOWEVER, BRADY IS NOT YOUR AVERAGE PRO ATHLETE.
WHILE IT'S TRUE HIS NUMBERS WERE DOWN THIS SEASON HE STILL SHOWED GOOD ARM
STRENGTH AND ATHLETIC ABILITY.
BUT THE WEAPONS HE HAS HAD IN PREVIOUS SEASONS WERE MISSING.
OUTSIDE RECEIVER BECAME A HUGE WEAKNESS FOR THE PATRIOTS AS THE SEASON
PROGRESSED.
BOTH JOSH GORDON AND ANTONIO BROWN HAD OFF THE GRIDIRON PROBLEMS
AND WERE NOWHERE TO BE FOUND.
IN THEIR FIRST SEASON WITHOUT GRONK THE TEAM REALLY HAD NO VIABLE THREAT
IN THE RED ZONE.
SO AS STRANGE AS IT SEEMS WE ARE LEFT TO WONDER WHO WILL BE STARTING AT
QUARTERBACK IN 2020.
JIMMY GARAOPPOLO HAS MOVED TO BIGGER AND BETTER THINGS AND BACKUP
JARRETT STIDHAM IS REALY UNPROVEN.
IF HE DOES SIGN ANOTHER NEW ENGLAND CONTRACT HE CERTAINLY WILL BE DEMANDING
MORE HELP THAN HE HAD THIS YEAR.
SO AGAIN I ASK THE QUESTION WILL TOM BRADY BE BACK OR DOES HE HEAD WEST
TO PERHAPS SAN DIEGO.
IF HISTORY HAS TAUGHT US ANYTHING ABOUT SPORTS IT'S DON'T RULE IT OUT.
THE BALTIMORE COLTS SENT JOHNNY UNITAS PACKING AFTER 17 YEARS TO SAN
DIEGO. THE NEW YORK JETS DIDN'T RENEW JOE NAMATH'S CONTRACT AND HE PLAYED
WITH THE RAMS. LONG BEFORE THE TRIAL OJ SIMPSON LEFT BUFFALO FOR THE SAN
FRANCISCO 49ERS.
IN BASEBALL ,AFTER 21 SEASONS WITH THE GIANTS WILLY MAYS WAS TRADED TO THE METS
FOR A MINOR LEAGUE PITCHER.
IT WAS THE SAME FOR YANKEE GREAT YOGI BERRA WHO ENDED UP IN A METS
UNIFORM.
THERE ARE MANY MORE CASES.
SO WILL BRADY WALK ONTO THE FIELD WEARING A DIFFERENT JERSEY NEXT SEASON?
HONESTLY, I HAVE NO IDEA.
WOULD I LIKE IT.
NO!
BUT IF IT DOES COME TO PASS I WON'T FALL OUT OF MY CHAIR EITHER.
THIS IS GEORGE HALE WITH MY PERSPECTIVE ON SPORTS