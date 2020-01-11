Bapst girls survive in double OT; Area girls basketball scores

BANGOR Maine (WABI)- HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL:
John Bapst 45, Houlton 41
Calais 54, Penobscot Valley 35
Central Aroostook 54, Madawaska 18
Cony 41, Maranacook 39
Dexter 44, Central 32
Ellsworth 55, MCI 40
Erskine Academy 49, Medomak Valley 45
Fort Fairfield 72, Easton 18
Foxcroft Academy 49, Belfast 46
Hampden Academy 58, Brewer 15
Jonesport-Beals 59, Sumner 54
Lawrence 66, Nokomis 48
Narraguagus 57, George Stevens 24
Oceanside 48, Camden Hills 31
Penquis Valley 41, Lee Academy 20
Presque Isle 54, Hermon 42
Schenck 54, Machias 31
Skowhegan 51, Mt. Blue 37
Washington Academy 47, Mt. View 33
Waterville 53, Old Town 31
Windham 54, Bangor 4
Winslow 56, Caribou 39