Maine Soccer Coaches announce All-Region and All-State Teams

BANGOR, Maine (WABI) - Maine State Teams:

Girls

Northern Maine State Team:

Bangor: Hannah Sherwood Back Jr; Brewer: Bella Tanis Keeper So; Brunswick: Emma Banks Midfield Sr; Hampden Academy: Eliza Parker Midfield Sr; Lewiston: Gemma Landry Keeper Sr; Caribou: Edie Shea Midfield Sr; Hermon: Sydney Gallop Forward Jr; Waterville: Paige St. Pierre Forward Sr; Winslow: Carly Warn Forward Sr; Dexter: Peyton Grant Forward Sr; Fort Kent: Gabby Martin Midfield Sr; Lacy Pelletier Midfield Sr; Orono: Brynn Kenney Forward Sr; Central Aroostook: Libby Grass Back Sr; Fort Fairfield: Camryn Ala Midfield Jr

Southern Maine State Team:

Bonny Eagle: Hailey Koons Midfield Sr; Cheverus: Julia Kratzer Forward Jr; Falmouth: Izzy Dyer Back Sr; Jordan Wolf Keeper Jr; Gorham: Katie Kutzer Back Sr; Scarborough: Grace Pettingill Forward Sr; Windham: Abbie Thornton Midfield So; Cape Elizabeth: Maggie Cochran Midfield Jr; Sami Olsen Back Sr; Emily Supple Forward Jr; Leavitt: Leah Maheux Forward Sr; Morse: Meghan Clifford Back Sr; Maranacook: Addie Watson Forward So; Sacopee Valley: Lakyn Hink Forward Sr; Temple Academy: Hannah Hubbard Midfield Jr

Boys

Northern Maine State Team:

Bangor: Griffin Erb Midfield Sr; Dylan Gerrish Back Sr; Andrew Munroe Forward Sr; Brewer: Kody Doak Back Sr; Gavin Carr Forward Sr; Brunswick: Lane Foushee Midfield Sr; Lewiston: Ivan Domingues Forward Sr; Mohamud Hassan Back Sr; Messalonskee: Gabe Katz Back Sr; Skowhegan: Miles Lambke Midfield Sr; Caribou: Riley Bouchard Midfield Sr; Ethan Holdsworth Forward Sr; Presque Isle: Xavier McAtee Keeper Jr; Connor Michaud B Sr; Fort Kent: Austin Delisle Midfield Jr; Orono: Liam Farrell Forward Sr; Van Buren: Gabriel Morales Forward So

Southern Maine State Team:

Falmouth: Rion DosSantos Midfield Sr; Gus Ford Forward Sr; Sam Guerin Midfield Sr; Gorham: Matthew Phinney Forward Sr; Garrett Smith Keeper Sr; Scarborough: Zach Chaisson Forward Sr; Zander Haskel Forward So; Freeport: Cameron Strong Midfield Sr; Morse: Maxon Brochu Back Sr; Yarmouth: Evan Van Lonkhuyzen Back Sr; Monmouth Academy: Hayden Fletcher Forward Jr; Mt. Abram: Kenyon Pillsbury Forward Sr; Cam Walters Midfield Jr; Waynflete School: Ben Adey Back Sr; Aidan Kieffer Back Sr; Joey Ansel Mullen Midfield Sr; Piscataquis: Kobe Gilbert Forward Sr

Maine Soccer Coaches Regional All-Star Teams

Girls

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor: Riley Andrew Midfield Sr; Hannah Sherwood Back Jr; Brewer: Bella Tanis Keeper So; Brunswick: Emma Banks Midfield Sr; Aisley Snell Keeper Jr; Edward Little: Ella Boucher Back Sr; Hampden Academy: Isabella McLaughlin Back So; Eliza Parker Midfield Sr; Lewiston: Gemma Landry Keeper Sr; Sydney Roy Back Sr; Messalonskee: Shauna Clark Midfield Sr; Lily Wilkie Midfield Sr; Cloe Sisson Midfield Sr; Oxford Hills: Ella Kellogg Forward Sr; Kaity Montelongo Back Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Caribou: Sage Dubay Keeper Sr; Edie Shea Midfield Sr; Gabbie Sutherland Forward Jr; Foxcroft Academy: Ainsley Ade Midfield Sr; Kiya Cook Forward Jr; Hermon: Sydney Gallop Forward Jr; Maddy Higgins Back Jr; John Bapst: Katelyn Harriman Forward Sr; Gillian Skehan Midfield Sr; Presque Isle: Meg Casavant Back Sr; Rylee Kinney Midfield Sr; Jenna Sargent Back Sr; Waterville: Emme Ayers Back Sr; Paige St. Pierre Forward Sr; Winslow: Carly Warn Forward Sr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport: Alyssa Maguire Back Jr; Calais: Sophie McVicar Forward Sr; Central: Rylee Speed Forward So; Dexter: Peyton Grant Forward Sr; Abigail Wakefield Back Sr; Fort Kent: Gabby Martin Midfield Sr; Lyndsay Ouellette Keeper Sr; Lacy Pelletier Midfield Sr; Houlton: Breanne Barton Midfield Jr; Natalie DeLucca Back So; Mt. View: Gabby Allen Forward Sr; Gabby Ravin Forward Sr; Orono: Anna Drinkert Keeper Sr; Brynn Kenney Forward Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Ashland: Danni Carter Back Sr; Willow Hall Forward Sr; Central Aroostook: Libby Grass Back Sr; Fort Fairfield: Camryn Ala Midfield Jr; Hodgdon: Sabra Scott Forward Sr; Katahdin: Daniel Libby Back Sr; Penobscot Valley: Emma Buck Midfield Sr; Emily St. Cyr Forward Sr; Schenck/Stearns: Alisyn Alley Forward Jr; Southern Aroostook: Madison Russell Forward So; Washburn: Emma Johnston Back Sr; Trin Saucier Keeper Sr; Wisdom: Emma Chamberland Keeper Sr; Abbie Lerman Forward So; Olivia Ouellette Midfield So

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Bonny Eagle: Hailey Koons Midfield Sr; Cheverus: Julia Kratzer Forward Jr; Falmouth: Izzy Dyer Back Sr; Devin Quinn Midfield Sr; Jordan Wolf Keeper Jr; Gorham: Katie Kutzer Back Sr; Maddie Michaud Midfield Jr; Kennebunk: Emily Archibald Forward Sr; Portland: Toni Stevenson Forward Sr; Scarborough: Lily Davis Back Sr; Ali Mokriski Forward So; Grace Pettingill Forward Sr; Thornton Academy: Hazel Stoddard Back Sr; Windham: Riley Beem Back Sr; Abbey Thornton Midfield So

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

Cape Elizabeth: Maggie Cochran Midfield Jr; Sami Olsen Back Sr; Emily Supple Forward Jr; Erskine Academy: Reily Reitchel Midfield Jr; Mackenzie Roderick Midfield Jr; Freeport: Carly Intraversato Midfield Sr; Rachel Wall Forward Sr; Fryeburg Academy: Luna Barrionuevo Midfield Sr; Greely: Hannah Cornish Back Sr; Leavitt: Leah Maheux Forward Sr; Lincoln Academy: Lizzie Ober Keeper Sr; Medomak Valley: Abbie Lash Midfield Sr; Morse: Meghan Clifford Back Sr; Yarmouth: Parker Harnett Forward Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Hall-Dale: Sarah Benner Midfield Sr; Kayla Lee Back Jr; Lisbon: Destiney Deschaines Forward Sr; Maranacook: Addie Watson Forward So; Monmouth/Winthrop: Alicen Burnham Forward Sr; Lydia Rice Back Jr; Mt. Abram: Lily Day Forward So; Camryn Wahl Midfield Sr; Mountain Valley: Sarah-Jane Koch Back Sr; Oak Hill: Paige Gonya Keeper Jr; Sacopee Valley: Lakyn Hink Forward Sr; St. Dominic Academy: Alexandra Wallingford Back So; Waynflete School: Kilee Sherry Midfield Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Buckfield: Kylie Carrier Midfield Sr; Ruby Cyr Keeper Jr; Sami Patenaude Midfield Jr; North Yarmouth Academy: Eliza Chace Back Jr; Angel Huntsman Midfield So; Jasmine Huntsman Midfield Jr; Richmond: Abby Harrington Midfield Jr; Liz Johnson Keeper Jr; Marybeth Sloat Back Sr; Temple Academy: Brianna Hubbard Midfield Fr; Hannah Hubbard Midfield Jr; Cloe Riportella Back Sr; Valley: Victoria Beane Back Sr; Jada Ward Keeper Sr

Boys

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

Bangor: Griffin Erb Midfield Sr; Dylan Gerrish Back Sr; Andrew Munroe Forward Sr; Brewer: Gavin Carr Forward Sr; Kody Doak Back Sr; Brunswick: Luke Cheseldine Back Sr; Lane Foushee Midfield Sr; Cony: Isaac Gammon Midfield Sr; Hampden Academy: Marc Fachiol Forward Sr; Lewiston: Ivan Domingues Forward Sr; Mohamud Hassan Back Sr; Yahya Heri Keeper Sr; Messalonskee: Gabe Katz Back Sr; Andrew Mayo Keeper Sr; Mt. Ararat: Jonah Zell Back Sr; Skowhegan: Miles Lambke Midfield Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

Caribou: Riley Bouchard Midfield Sr; Ethan Holdsworth Forward Sr; Ellsworth: Pascal Poirier Midfield Sr; Foxcroft Academy: Jesse Drury Keeper Jr; Gardiner: Tucker Boudreau Back Sr; Braden Dorogi Midfield Jr; John Bapst: Max Poth Midfield Sr; Mount Desert Island: Walker St. Germain Back So; Old Town: Micah Betters Keeper Sr; Presque Isle: Xavier McAtee Keeper Jr; Conner Michaud Back Sr; Jonah Roy Midfield Jr; Waterville: Chris Williams Forward Sr; Winslow: Andrew Poulin Forward So

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

Bucksport: Colin Simpson Keeper Jr; Central: Jack Miller Back Sr; Liam Velgouse Back Sr; Fort Kent: Austin Delisle Midfield Jr; Dylan Hebert Back Sr; George Stevens Academy: Michael Moon Back Sr; Arden Weaver Midfield Jr; Houlton: Isaiah Gentle Forward Jr; Lee Academy: Eain Allard Midfield Sr; Mt. View: Sean Ravin Midfield Sr; Orono: Liam Farrell Forward Sr; Adam Henderson Midfield Jr; Zack Needham Forward Sr; Penquis Valley: Alvin Robshaw Forward Jr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

Ashland: Brady Holmes Forward Sr; Bangor Christian: Kaeden Roberts Forward Sr; Central Aroostook: Bryan Anthony Forward Sr; Easton: Camden Michaud Midfield Sr; Hodgdon: Jeremiah Goff Back Sr; Josh McGillicuddy Forward Jr; Madawaska: Caleb Bassett Midfield Sr; Robbie Lausier Midfield Sr; Justin Pelletier Back Sr; Penobscot Valley: Xander Hayes Back Sr; Alex Tash Midfield Sr; Schenck/Stearns: Tyrone Davis Keeper Sr; Southern Aroostook: Xavier Morales Midfield Sr; Van Buren: Emanuel Deschaine Back Sr; Henry Hebert Midfield So; Gabriel Morales Forward So

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

Bonny Eagle: Hayes Sweeney Midfield Jr; Deering: Ben Chatterjee Midfield Sr; Falmouth: Rion DosSantos Midfield Sr; Gus Ford Forward Sr; Sam Guerin Midfield Sr; Gorham: Michael Darasz Back Sr; Matthew Phinney Forward Sr; Garrett Smith Keeper Sr; Marshwood: Malcolm Connell Midfield Sr; Aidan Knowles Forward Sr; Portland: Max Cheever Back Sr; Henry Flynn Keeper Sr; Scarborough: Zach Chaisson Forward Sr; Zander Haskel Forward So; Ryan Stimson Midfield Sr; Westbrook: Jackson Thayer Back Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

Cape Elizabeth: Nick Clifford Forward Sr; Freeport: Cameron Strong Midfield Sr; Greely: Lucas Goettel Midfield Sr; Jonathan Piesik Back Sr; Lake Region: Logan Davis Keeper Sr; Jason Harlow Forward Sr; Leavitt: Blaine Clark Keeper Sr; Ryan Thibault Back Sr; Ethan Weston Midfield Sr; Medomak Valley: Addison Mellor Forward Jr; Morse: Maxon Brochu Back Sr; Yarmouth: Steve Fulton Midfield Jr; Ben McLaughlin Midfield Sr; Evan Van Lonkhuyzen Back Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

Hall-Dale: Andrew Guiou Back Jr; Sam Sheaffer Keeper Sr; Ian Stebbins Midfield Sr; Maranacook: Tim Worcester Midfield Sr; Monmouth Academy: Cam Armstrong Midfield Sr; Hayden Fletcher Forward Jr; Mt. Abram: Kenyon Pillsbury Forward Sr; Cam Walters Midfield Jr; St. Dominic Academy: Matthew Gosselin Keeper Sr; Waynflete School: Ben Adey Back Sr; Aidan Kieffer Back Sr; Joey Ansel Mullen Midfield Sr; Winthrop: Rowan Goebel-Bain Forward Sr; Noah Grube Midfield Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

Buckfield: Zach Shields Forward Jr; Chop Point: Jossie Harrington Forward Jr; Noah Wilkinson Forward Sr; Greater Portland Christian: Micah LaSalle Back Sr; Owen Mann Midfield Sr; North Yarmouth Academy: Michael Belleau Keeper Jr; Piscataquis: Kobe Gilbert Forward Sr; Richmond: Cole Alexander Forward Jr; Andrew Vachon Midfield Sr; Connor Vachon Keeper So; Searsport: Sam Cahill Forward So; Gabe Kneeland Midfield Sr; Temple Academy: Noah Brooks Back Jr; Dave Louis Midfield Sr; Ryan Paradis Midfield Sr

Copyright 2020 WABI. All rights reserved.