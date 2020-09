Hermon hosts cross country meet following guidelines, Orono runners shine

HERMON, Maine (WABI) - Hermon hosts an area high school cross country meet.

Girls Individuals 1 Julia White SR Orono High School 19:56.62 1 2 Megan Gerbi JR Orono High School 22:11.32 2 3 Anna Bateman JR Hermon High School 22:18.56 3 4 Erin Gerbi SR Orono High School 22:32.03 4 5 Annie Roach SO Old Town 23:02.85 5 6 Izabelle Trefts JR Old Town 23:25.00 6 7 Hannah Nadeau JR John Bapst 24:13.33 7 8 Julia Szewc SO Bangor Christian 24:18.81 9 Lilly Mitchell FR Old Town 24:45.04 8 10 Zoe Yerxa FR Old Town 24:45.50 9 11 Aliah Coltart JR John Bapst 25:15.48 10 12 Isabelle Rounds FR Bangor Christian 25:15.82 13 Marie Nemeth FR John Bapst 25:30.40 11 14 Anna Gray SO Hermon High School 25:32.79 12 15 Amber Stokes JR John Bapst 26:17.72 13 16 Darra O’Connell FR John Bapst 26:21.72 14 17 Sophia Nepton SO Old Town 26:35.56 15 18 Katherine Kohtala SO Orono High School 27:13.43 16 19 Maureen Tyne FR Orono High School 27:29.34 17 20 Jamie McQuarrie SR John Bapst 28:45.21 18 21 Leah Crosby JR Hermon High School 29:02.91 19 22 Emma Trefts FR Old Town 29:34.23 20 23 Makayla Patten SO Hermon High School 29:43.76 21 24 Kaya Lolar SR John Bapst 29:51.59 22 25 Katie Kinney JR Bangor Christian 29:58.33 26 Georgie Borg FR John Bapst 30:15.33 27 Alexis Colfer SR Bangor Christian 30:24.17 28 Caleigh Tasker SO Hermon High School 30:40.77 23 29 Katelyn Seile SO John Bapst 31:41.81 30 Devyn Robinson SO Hermon High School 31:50.16 24 31 Mallie O’Meara SR Old Town 32:13.55 25 32 Amneh Wise SR Orono High School 32:58.34 26 33 Sophie Hepler FR Orono High School 32:58.50 27 34 Olivia Neely SO Old Town 33:46.16 35 Lily Knowlton JR Hermon High School 36:21.05 28

Boys Individuals 1 Kyle McClellan JR Orono High School 17:48.29 1 2 Ethan Roach FR Old Town 18:02.00 2 3 Dylan Fowler SR Hermon High School 18:05.00 3 4 Thorin Saucier SR Orono High School 18:09.06 4 5 Ian Meserve JR Hermon High School 18:29.30 5 6 Colby Pawson JR Orono High School 18:39.28 6 7 Jason Wickett JR Hermon High School 19:01.00 7 8 Philip Alyokhin JR Old Town 19:18.51 8 9 Andrew Seile SR John Bapst 19:25.17 9 10 Aiden Searway JR Hermon High School 19:35.77 10 11 Connor May SO Old Town 19:48.76 11 12 Spencer Gordon SO Old Town 20:26.15 12 13 Lucas Gagnon SO John Bapst 20:30.25 13 14 Izaak Swartz JR Orono High School 20:37.20 14 15 Ben Bateman SO Hermon High School 20:44.42 15 16 John Nadeau SR John Bapst 20:49.19 16 17 Wyatt Byther SO Old Town 21:09.58 17 18 Brayden Mott SO John Bapst 21:14.76 18 19 Gavin Coffin JR John Bapst 21:16.69 19 20 Gilman Taylor FR John Bapst 21:42.96 20 21 Carter Light FR Bangor Christian 21:59.54 22 Sam Slavin SR John Bapst 22:39.23 21 23 Tyler Noyes SO Hermon High School 22:42.57 22 24 Devin Smith SR Hermon High School 22:52.70 23 25 Owen Cote SO John Bapst 23:21.53 26 Jackson Van Dolman JR Orono High School 23:31.13 24 27 Tyler Rancourt SO John Bapst 23:34.87 28 Nigel Tall SO John Bapst 23:38.04 29 Lukas Modrusan FR Hermon High School 24:13.22 30 Aaron Belanger FR Hermon High School 24:36.25 31 Jonah Purvis SO Hermon High School 25:03.43 32 Griffin Murray SO Old Town 25:08.36 25 33 Alex Shanos SO John Bapst 25:18.55 34 Shane Harriman JR John Bapst 25:34.72 35 Ethen Cunningham SO John Bapst 26:02.08 36 Andrew Koch SO Old Town 26:16.17 26 37 Max Mondragon SR Hermon High School 26:23.90 38 Thaddeus St.Peter SR John Bapst 29:03.09

Girls Team:

1. Orono 40,

2. Old Town 43,

3. John Bapst 55,

4. Hermon 78

Boys Team:

1. Hermon 40,

2. Orono 49,

3. Old Town 50,

4. John Bapst 75

