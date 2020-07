ME-Uncontested

By The Associated Press

Here is a list of uncontested races in Maine.

Susan Collins (i), GOP

Chellie Pingree (i), Dem

Jay Allen, GOP

Jared Golden (i), Dem

Troy Jackson (i), Dem

Brian Schaefer, GOP

Michael Carpenter (i), Dem

Harold Stewart, GOP

Katherine Wilder, Dem

Bradlee Farrin (i), GOP

David Ziemer, Dem

James Dill (i), Dem

Christian Ireland, GOP

Jeffrey Lovit, Dem

Marianne Moore (i), GOP

Louis Luchini (i), Dem

John Hiatt, GOP

Frederick Austin, Dem

Stacey Guerin (i), GOP

Duncan Milne, GOP

David Miramant (i), Dem

Gordon Page, GOP

Chloe Maxmin, Dem

Dana Dow (i), GOP

Mark Walker, GOP

Kalie Hess, Dem

Matthew Pouliot (i), GOP

Hilary Koch, Dem

Scott Cyrway (i), GOP

Jan Collins, Dem

Russell Black (i), GOP

Gabriel Perkins, Dem

Lisa Keim (i), GOP

Katherine Branch, Dem

Richard Bennett, GOP

Ned Claxton (i), Dem

Matthew Leonard, GOP

Nathan Libby (i), Dem

Timothy Gallant, GOP

Martha Poliquin, Dem

Jeffrey Timberlake (i), GOP

Eloise Vitelli (i), Dem

Holly Kopp, GOP

Bradford Pattershall, GOP

Catherine Breen (i), Dem

Jennifer White, GOP

William Diamond (i), Dem

Karen Lockwood, GOP

Benjamin Chipman (i), Dem

Heather Sanborn (i), Dem

Stephanie Anderson, GOP

Stacy Brenner, Dem

Sara Rivard, GOP

Justin Chenette (i), Dem

William Gombar, GOP

Susan Deschambault (i), Dem

Robert Daigle, GOP

Michael McKinney, Dem

David Woodsome (i), GOP

Joseph Rafferty, Dem

Michael Pardue, GOP

Mark Lawrence (i), Dem

Bradley Moulton, GOP

Kristi Mathieson, Dem

Michele Meyer (i), Dem

Dan Ammons, GOP

Lydia Blume (i), Dem

Peter Tranchemontagne, GOP

Charles Galemmo, Dem

Beth O'Connor (i), GOP

TIffany Roberts (i), Dem

Kyle Holton, GOP

Daniel Hobbs (i), Dem

Timothy Roche, GOP

Christopher Babbidge (i), Dem

Stedman Seavey, GOP

Henry Ingwersen (i), Dem

Wayne Parry, GOP

Ryan Fecteau (i), Dem

Victoria Foley (i), Dem

Timothy Keenan, GOP

Lori Gramlich (i), Dem

Sharri MacDonald, GOP

Donna Bailey (i), Dem

Theodore Sirois, GOP

Margaret O'Neil (i), Dem

Marc Chappell, GOP

David Durrell, Dem

Chelsea Sanders, Dem

Dwayne Prescott (i), GOP

John Tuttle, Dem

Pamela Buck, GOP

Patricia Kidder, Dem

Matthew Harrington (i), GOP

Daniel Lauzon, Dem

Theodore Kryzak (i), GOP

Clifford Krolick, Dem

Heidi Sampson (i), GOP

Richard Fitzgerald, Dem

Mark Blier (i), GOP

Michael Barden, Grn

Lester Ordway (i), GOP

Mark Bryant (i), Dem

Nicole Deschambault, GOP

Jane Pringle, Dem

Patrick Corey (i), GOP

Maureen Terry (i), Dem

Jacob Stoddard, GOP

Kyle Bailey, Dem

Roger Densmore, GOP

Christopher Caiazzo (i), Dem

John McDonough, GOP

Shawn Babine (i), Dem

Annalee Rosenblatt, GOP

Timothy Thompson, GOP

Lois Reckitt (i), Dem

Kenneth Decatur, GOP

Christopher Kessler (i), Dem

Tammy Walter, GOP

Victoria Morales (i), Dem

Michael Dougherty, GOP

Morgan Rielly, Dem

Michael Brennan (i), Dem

Jane Frey, GOP

Michael Sylvester (i), Dem

Rachel Talbot Ross (i), Dem

Benjamin Collings (i), Dem

Susan Abercrombie, GOP

Carolyn Silvius, Grn

Teresa Pierce (i), Dem

Stephen Moriarty (i), Dem

Michael Timmons, GOP

Braden Sharpe (i), Dem

Erika Morse, GOP

Anne Fleming, GOP

James Finegan, GOP

Carole Graves, GOP

Frederick Horch, IGr

Ralph Tucker (i), Dem

Michael Lawler, GOP

Joyce McCreight (i), Dem

Stephen Davis, GOP

Sean Paulhus (i), Dem

Kenneth Sener, GOP

Allison Hepler (i), Dem

Jeffrey Pierce, GOP

Denise Tepler (i), Dem

Toni Bashinsky, GOP

Seth Berry (i), Dem

Peter Lewis, GOP

Scott Gaiason, Dem

Richard Mason (i), GOP

Patricia Fogg, Dem

Thomas Martin (i), GOP

James Handy (i), Dem

Jonathan Connor, GOP

Margaret Craven (i), Dem

John Reeder, GOP

Kristen Cloutier (i), Dem

John Morrison, GOP

Heidi Brooks (i), Dem

Christopher Morin, GOP

Gina Melaragno (i), Dem

James Cyr, GOP

Patricia Gautier, Dem

Bruce Bickford (i), GOP

Bettyann Sheats (i), Dem

Laurel Libby, GOP

Misty Coolidge, Dem

Amy Arata (i), GOP

Jessica Fay (i), Dem

Gregory Foster, GOP

Susan Accardi, Dem

Susan Austin (i), GOP

Richard Cebra (i), GOP

Michael Davis, GOP

Nathan Burnett, Dem

Nathan Wadsworth (i), GOP

Kenneth Morse, Dem

Sawin Millett (i), GOP

Jennifer Blastow, Dem

Kathleen Dillingham (i), GOP

Joshua Woodburn, Dem

John Andrews (i), GOP

Christina Riley (i), Dem

Sheila Lyman, GOP

John Nutting, Dem

Joshua Morris (i), GOP

Deborah Emery, Dem

Dennis Keschl (i), GOP

Marion Menair, Dem

Michael Perkins (i), GOP

Raymond Caron, Dem

Cathy Nadeau, GOP

Lindsey Harwath, Dem

Timothy Theriault (i), GOP

Gregory Hallee, Dem

Richard Bradstreet (i), GOP

Joseph Pietroski, GOP

Thomas Harnett (i), Dem

Denise Coutts, GOP

Charlotte Warren (i), Dem

Scott Taylor, GOP

Donna Doore (i), Dem

William Clardy, GOP

Adam Turner, Dem

Justin Fecteau (i), GOP

Timothy Marks, Dem

Jeffrey Hanley (i), GOP

Holly Stover (i), Dem

Stephanie Hawke, GOP

Merle Parise, GOP

Lowell Wallace, GOP

Ann Matlack (i), Dem

Karry Leparulo, GOP

Valli Geiger, Dem

Michael Mullins, GOP

Victoria Doudera (i), Dem

Molly Luce, GOP

Stanley Zeigler (i), Dem

Katrina Smith, GOP

Janice Dodge (i), Dem

Matthew Digioia, GOP

Scott Cuddy (i), Dem

Jessica Connor, GOP

April Turner, Dem

MaryAnne Kinney (i), GOP

Carroll Payne, Dem

Danny Costain (i), GOP

William Lippincott, Dem

David Haggan (i), GOP

Abigail Griffin (i), GOP

Robin Russell, Dem

James Thorne, GOP

Steven Foster (i), GOP

Wallace Seavey, Dem

Joel Stetkis (i), GOP

Ethan Brownwell, Dem

Amanda Collamore, GOP

Betty Austin (i), Dem

Jennifer Poirier, GOP

Thomas Munson, Dem

Shelley Rudnicki (i), GOP

Bruce White (i), Dem

Colleen Madigan (i), Dem

John Ducharme, GOP

Thomas Skolfield (i), GOP

Scott Landry (i), Dem

Stephan Bunker, GOP

Gregory Kimber, Dem

Randall Hall (i), GOP

John Patrick, Dem

Josanne Dolloff (i), GOP

Christopher Berryment, Dem

Richard Pickett (i), GOP

Savannah Sessions, Dem

Frances Head (i), GOP

Chad Grignon (i), GOP

Margarita Contreni, Dem

Paul Stearns (i), GOP

Richard Evans, Dem

Chad Perkins, GOP

Megan Smith, Dem

Gary Drinkwater (i), GOP

Michelle Dunphy (i), Dem

Edward Paradis, GOP

Cameron Bowie, GOP

Joseph Perry (i), Dem

Daniel LaPointe, GOP

Patrick Herbert, GOP

Joshua Hiatt, GOP

Barbara Cardone (i), Dem

Noah Hall, GOP

Kevin O'Connell (i), Dem

Garrel Craig, GOP

Peter Lyford (i), GOP

Nicolas Delli Paoli, Dem

Kathy Downes, GOP

Veronica Magnan, Dem

Sherman Hutchins (i), GOP

Nicole Grohoski (i), Dem

Michelle Kaplan, GOP

Sarah Pebworth (i), Dem

Lynne Williams, Dem

Timothy Oh, GOP

Benjamin Meiklejohn, Grn

Antonio Blasi, Dem

William Faulkingham (i), GOP

Maxwell Coolidge, Dem

Meldon Carmichael, GOP

Robert Alley (i), Dem

Kimberley Robinson, GOP

Patricia Godin, Dem

William Tuell (i), GOP

Anne Perry (i), Dem

Michael Lawson, GOP

Donald Green, Dem

Kathy Javner (i), GOP

Natalie DiPentino, Dem

Jeffery Gifford, GOP

Charles Pray, Dem

Peggy Stanley, GOP

Kathryn Harnish, Dem

Gregory Swallow (i), GOP

Robert Zabierek, Dem

Chris Johansen (i), GOP

Tammy Delong, Dem

Dustin White (i), GOP

Lillie Lavado, Dem

Joseph Underwood, GOP

David McCrea (i), Dem

Brian Redmond, GOP

David White, Dem

Roland Martin (i), Dem

Aaron Cyr, GOP

John Martin (i), Dem

Kevin Bushey, GOP

